Vida Urbana Transição do período chuvoso para a estiagem começa no TO, mas chuvas isoladas podem ser registradas Estação chuvosa de 2020/2021 foi muito irregular e complicada e bacia hidrográfica recebeu poucas chuvas; chegada das estiagem é sinônimo de tempo mais seco e temperaturas mais elevadas, além do aumento no registro de focos de calor

Mesmo com os registros de pancadas de chuvas nos últimos dias, o período chuvoso 2020/2121 no Tocantins está chegando ao fim. O Estado está passando pelo momento de transição das chuvas para a estiagem, com o tempo mais seco e temperaturas mais elevadas. A informação é do coordenador do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (Nemet/RH) da Universidade Estadual d...