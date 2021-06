Vida Urbana Traficante é preso com 25 kg de maconha em residência no setor Lago Sul da Capital Secretaria da Segurança Pública informou que o suspeito já tinha sido preso pelo mesmo crime, em 2015

Na noite desta quinta-feira, 10, um homem de 38 anos, suspeito por tráfico de drogas, foi preso em sua residência, no setor Lago Sul, em Palmas. Na mesma ação, comandada pela Polícia Civil, foram apreendidos 25 kg de maconha, balanças de precisão, bem como filme plástico para embalar as porções do entorpecente. Conforme a 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (Denar...