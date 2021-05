Vida Urbana Três unidades sentinelas atendem casos suspeitos de Covid-19 neste final de semana em Palmas Semus orienta que ocidadão busque o atendimento e/ou testagem para Covid-19 nessas unidades sentinelas

Quem apresentar sintomas característicos da Covid-19 neste sábado, Feriado do Dia do Trabalhador, e no domingo, 2, poderá recorrer ao atendimento médico em três unidades sentinelas em Palmas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), estarão abertas ao público as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 61 (503 Norte) e a Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I...