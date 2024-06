Vida Urbana Três suspeitos são presos e outro é baleado após tentarem roubar uma carga de cigarro em Luzimangues Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos foi atingido por tiros e conseguiu fugir após entrar em um matagal da rodovia TO-080

Três homens suspeitos de tentativa de assalto a um caminhão que transportava cigarros foram presos nesta segunda-feira (10). Segundo a Polícia Civil (PC), um dos suspeitos do grupo foi baleado, mas conseguiu fugir durante a troca de tiros. A ação aconteceu próximo à TO-080, entre o distrito de Luzimangues e Paraíso do Tocantins. Conforme a Polícia C...