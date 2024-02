Redação Jornal do Tocantins

Investigações das forças policiais levaram à prisão três suspeitos de tráfico de drogas durante cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Pedro Afonso e Bom Jesus do Tocantins, no nordeste do estado, neste sábado, 10.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil prenderam os suspeitos, com idades entre 19 e 25 anos, e pegaram objetos relacionados ao tráfico de drogas na região, segundo divulgaram os militares, em ação da Operação Carnaval.

Conforme a corporação, os mandados foram cumpridos ao mesmo tempo, nos cinco imóveis investigados, para evitar a comunicação entre os suspeitos.

Nos locais afirmaram que apreenderam 2,5 quilos de maconha, 40 gramas de crack, 30 gramas de cocaína, quatro balanças de precisão, cinco aparelhos celulares, um tablet, um relógio de ouro, uma arma de fabricação caseira calibre .36 com munições, um veículo, uma motocicleta, R$ 900 em espécie, cartões bancários e cartões de memória.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram apresentados na 8ª Central de Flagrantes da Polícia Civil em Pedro Afonso e depois os suspeitos foram encaminhados à Unidade Penal de Guaraí.