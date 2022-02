Vida Urbana Três são presos por tráfico de drogas em duas ações e PM apreende mais de R$ 10,6 mil em espécie Ações ocorreram em Araguaína e em Axixá do Tocantins

A Polícia Militar prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Araguaína e Axixá do Tocantins. As duas ações ocorreram nesta segunda-feira, 14, durante patrulhamentos após denúncias e levantamento de informações. Conforme a PM, no setor no Setor Jardim Filadélfia, em Araguaína, um homem, de 28 ano, acabou preso após os militares recebe...