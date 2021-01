Vida Urbana Três são presos por arrastão em postos de combustíveis e pedestres no Aureny II Um menor apreendido confessou ter pilotado a moto usada em um dos assaltos

Um adolescente de 17 anos, e mais dois envolvidos, de 18 e 19 anos, anos acabaram detidos na noite de domingo, 3, após ação de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que apuravam arrastão em dois postos de combustíveis, um na quadra 1.101 e outro no Aureny I, com roubo de dinheiro dos caixas e de pedestres no Aureny II, por volta do meio-dia de domingo. Imagens do cir...