Após 108 votantes e 256 votos válidos, os promotores de Justiça Luciano Cesar Casaroti, Abel Andrade Leal Júnior e Marcelo Ulisses Sampaio sagraram-se os mais votados na eleição interna dos membros do Ministério Público do Tocantins (MPTO) para a formação da lista tríplice para a escolha do comando a Procuradoria-Geral de Justiça.

Casaroti alcançou 67 votos (20,7%), Abel Júnior 62 (19,1%) e Sampaio, 57 (17,6%). A atual procuradora-geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerreira Pereira recebeu 51 votos e está fora da lista tríplice, que seguirá para o governador Mauro Carlesse (DEM) confirmar quem irá administra o MPTO no biênio 2021/2022. Concorreu ainda, na votação de sexta-feira, 16, o promotor André

Varanda, que alcançou 19 votos. Houve ainda 68 votos em branco (21%).

Segundo o MP, a listra com os três nomes será encaminhada ao governador na segunda-feira, primeiro dia útil após o resultado. Carlesse tem 15 dias para escolher um dos nomes. A posse do novo PGJ será no dia 14 de dezembro.