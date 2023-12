Vida Urbana Três policiais militares são presos suspeitos de matar e ocultar corpo do cantor Joan Reis Joan Braga dos Reis, 33 anos, desapareceu em abril deste ano e o corpo encontrado cinco dias, às margens da rodovia BR-235, em estado avançado de decomposição

Três policiais militares lotados no 7º Batalhão da Polícia Militar de Guaraí foram presos nesta sexta-feira, 1º, após serem indiciados pelo assassinato e ocultação do corpo do músico Joan Braga dos Reis, de 33 anos. O cantor desapareceu em abril deste ano após abordagem dos militares durante um surto psicótico, segundo divulgou a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Joan Reis e...