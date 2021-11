Vida Urbana Três pessoas são assassinadas em estrada vicinal da zona rural de Miracema Crime ocorreu no último sábado, 6, na região Serra da Lopa, e Polícia Civil vai investigar o caso

Na tarde do último sábado, 6, a Polícia Militar (PM) recebeu um chamado para atender uma ocorrência de homicídio. O local indicado era uma estrada vicinal na região Serra da Lopa, em Miracema do Tocantins. Os militares encontraram no local indicado três corpos com maras de perfurações de arma de fogo. De acordo com a PM, havia um veiculo VW Gol, de cor branca e plac...