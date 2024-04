Vida Urbana Três pessoas são assassinadas e suspeito tira a própria vida em Palmas, diz polícia Duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital

Três mulheres foram assassinadas a tiros na noite desta quinta-feira (11) na região sul de Palmas. O suspeito de ser autor dos disparos também tirou a própria vida após o crime. Uma das vítimas era ex-mulher do suspeito. De acordo com a Polícia Militar (PM), duas pessoas morreram na rua e outras duas dentro de uma casa no Jardim Aureny I. O motivo, segundo inform...