Vida Urbana Três pessoas morrem baleadas em ocorrências no centro e no sul da Capital Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas não resistiu; os outros dois morreram nos locais e nenhum suspeito foi preso até o momento

Três pessoas morreram entre a quinta-feira, 8, e esta sexta-feira, 9, em Palmas. Ainda não há informações sobre os suspeitos dos crimes e a Polícia Civil deve investigar os casos. Em um dos casos, a vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital, já nos outros dois, as vítimas morreram no local. A primeira morte ocorreu durante a noite de qui...