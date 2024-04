Vida Urbana Três pessoas continuam internadas após vazamento de amônia em frigorífico De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, entre os 23 pacientes que deram entrada no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, 20 receberam alta

Entre os 23 pacientes que deram entrada no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins (HRPT), 20 receberam alta e três seguem sob cuidados das equipes multiprofissionais da unidade. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A ocorrência teve início por volta das 8h30 de quarta-feira (24) em um frigorífico do setor industrial de Paraíso do Tocant...