Vida Urbana Três morrem em tiroteio durante festa em Miracema do Tocantins Um dos mortos foi vítima de assassinato e os outros dois morreram em confronto com a PM; uma terceira pessoa foi ferida

Um tiroteio durante uma festa terminou com três pessoas mortas e uma ferida em Miracema do Tocantins, região central do Estado. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 4, por volta da 1 hora, em um estabelecimento chamado Sound Car na Avenida Tocantins, conforme as informações da Polícia Militar (PM). A PM informou que um dos mortos foi vítima de um ...