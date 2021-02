Vida Urbana Três jovens são encontrados mortos dentro de carro submerso em rio no extremo norte do Tocantins As três vítimas estão identificadas como Luan Sousa Leão, de 23 anos; Cícero Marinho Leão Júnior, de 27 anos e Guilherme Leão Fonseca, de 24 anos

Três jovens identificados como Luan Sousa Leão, de 23 anos; Cícero Marinho Leão Júnior, de 27 anos e Guilherme Leão Fonseca, de 24 anos morreram após terem sido encontrados dentro de um uno encontrado submerso no rio Piranhas, às margens da TO-414, entre Cachoeirinha e Ananás, no extremo norte do Tocantins. Segundo o G1 Tocantins, ainda não há detalh...