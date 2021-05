Vida Urbana Três homens suspeitos de transportarem drogas para São Paulo são presos pela PRF em Paraíso do TO Entorpecentes estavam sendo transportados em uma caixa de isopor; segundo polícia, ocupantes dos veículos demonstraram nervosismo na abordagem da PRF

Em torno de 911 kg de entorpecentes transportados escondidos em carga de isopor em um caminhão foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência, que também prendeu três pessoas, foi registrada na noite de quarta-feira, 26, no km 497 da BR-153, no município de Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. Conforme a Polícia Rodoviária Federa...