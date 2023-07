Três corpos que estão no Instituto Médico de Legal (IML) de Palmas aguardam reconhecimento de familiares. Um deles está identificado como Jacinto Pereira dos Santos, natural de Paratinga (BA) e filho de Alzira Pereira dos Santos.

O segundo corpo ainda não identificado é de um homem adulto, com cabelo crespo e grisalho. Ele estava de bermuda e camiseta quando foi encontrado no dia 3 de julho dentro do córrego Sussuapara, na Arno 31 (antiga 303 Norte), em Palmas. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme a SSP, o terceiro corpo que aguarda reconhecimento e identificação, é de pessoa adulta, entre 20 a 30 anos e 1,69 a 1,75 m de altura.

Este terceiro corpo foi encontrado no dia 3 de junho próximo ao afluente do rio Javaé, na Fazenda Jan, zona rural de Pium.

Ainda segundo a SSP, qualquer informação que possa ajudar na localização de familiares dessas pessoas pode ser repassada ao Núcleo de Medicina Legal de Palmas, por meio do telefone (63) 3218-6840 ou presencialmente na sede do órgão, na Quadra 304 Sul, Avenida NS 04, Lote 02, em Palmas.