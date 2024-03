Vida Urbana Três apostas de Palmas e Colinas acertam a quina da Mega-Sena e levam quase R$ 40 mil Prêmio máximo no valor de R$ 206 milhões saiu para apostadores de Goiás

O prêmio da Mega-Sena, acumulado em R$ 206.475.189,60 saiu na terça-feira, 5, para apostadores de Goiás (GO). No Tocantins, com apostas simples de seis números, duas delas realizadas em Palmas e uma em Colinas, três sortudos acertaram cinco dezenas e vão receber de R$ 39,3 mil, conforme divulgou o site da Caixa Econômica Federal. No sorteio realizado nesta ...