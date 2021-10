Vida Urbana Três acusados por homicídio em Araguaína são condenados e penas variam de 14 a 17 anos Crime ocorreu em 2019 e agressores ainda respondem por tentativa de homicídio

Após três dias de júri, a Justiça do Tocantins condenou três homens pelo homicídio de Hernandes Júnior Lima Ciriano, ocorrida em Araguaína, Norte do Estado, no ano de 2019. Segundo informações do Ministério Público do Tocantins (MPTO), o Tribunal do Júri ouviu dezesseis testemunhas durante o julgamento, considerado um dos mais longos e com o maior número de réus no E...