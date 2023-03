Vida Urbana Tortura em lavrador de 32 anos implicou PMs e motivou operação para prender três militares Confira o relato e imagens exclusivas obtidas pelo JTo, sobre a ocorrência que implicou diretamente os sargentos do Batalhão do Choque Marlo Soares Parente, Artur Figueiredo Pinto e Pablo Rogério Monteiro Parente, presos pela operação Loteamento Gerais da Polícia Civil

Atualizada dia 31.3 às 11h20 As agressões, torturas e sequestro de um lavrador negro, de 32 anos, que teriam sido cometidos por três policiais militares do Tocantins estão no cerne da Operação Loteamento Gerais, deflagrada pela Polícia Civil na quinta-feira, 30, que levou à prisão do primeiro-sargento Marlo Soares Parente, de 43 anos, e dos segundos-sargentos do Artur Fig...