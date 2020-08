Redação Jornal do Tocantins

Por orientação do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública de combate à Covid-19 (COE) , a Prefeitura de Porto Nacional divulgou que prorrogou até o dia 7 de setembro o toque de recolher noturno para pessoas e veículos, como medida de combate à propagação da Covid-19.

Segundo a gestão em novo decreto de nº 446, publicado na quarta-feira, 20, a circulação de pessoas e veículos no período noturno está proibida de 21h até 5 h do dia seguinte. Já os serviços de entrega 'delivery' só podem funcionar até às 22 horas. Os estabelecimentos comerciais só podem permanecem com atendimento ao público de 5h às 20 horas.

A prefeitura passou a exigir que para oferecer delivery o comerciante deve fazer um cadastro de suas empresas, funcionários e entregadores na Secretaria de Meio Ambiente, das 7h às 13h, por e-mail no endereço dma.portonacional@gmail.com, ou através dos telefones (63) 9 9253-8594 e 9 9212-8496.

Quem descumprir as regras pode ser, imediatamente, interditado e multado em 100 UFMs (Unidade Federativa Municipal) o que corresponde a R$ 171,18 e 5000 UFMs, R$ 8.559,00.