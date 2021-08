Vida Urbana Tolini reclama de atraso em repasses do Ministério da Saúde para manter estrutura contra covid Por este motivo, segundo ele, na próxima quarta-feira, 25, todos os secretários estaduais da Saúde estarão reunidos em para cobrar essa situação

Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) apontam que houve uma queda de 40% no número de óbitos no Estado causados pela Covid-19 e 60% de queda dos casos confirmados da doença, além de 20% no número de internações. Os dados foram mencionados pelo secretário da Saúde estadual, Edgar Tolini, em uma entrevista concedida à rádio CBN Tocantins, na manhã desta quarta-feira, 1...