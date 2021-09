Vida Urbana Tocantins volta a registrar mais de 400 novos casos de Covid-19 São 452 novos infectados e duas mortes incluídas nos dados da Saúde Estadual neste sábado

O Tocantins voltou a registrar um número mais alto de casos confirmados por Covid-19 após ficar dias com confirmações abaixo de 200 casos. Neste sábado, 11, o Boletim Epidemiológico trouxe 452 novos diagnósticos positivos, com 32 nas últimas 24 horas. Os novos infectados são residentes de 56 municípios tocantinenses, com destaque para Palmas (93) Araguaína (70), ...