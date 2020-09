Apesar da baixa letalidade para a Covid-19, em perceptual 1,37%, o Tocantins ultrapassou os 900 casos de óbitos nesta quinta-feira, 24, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Somente nesta data, o Estado confirmou 12 novas mortes ocorridas devido às complicações da infecção.

Atualmente, segundo os dados da SES são 901 mortes ocorridas em moradores de 107 municípios tocantinenses, ou seja 76,9% das localidade já tiveram doentes que não resistiram a Covid-19. Apenas 32 cidades não registraram óbitos, entretanto o dado de cidades e de mortes pode não ser preciso, já existem algumas discordâncias entre o Boletim Estadual e os municipais.

No caso de Palmas, nesta quinta, uma nova morte confirmada elevou o número para 144 casos, entretanto, o Boletim da Capital, nesta quarta-feira, 23, tinha 142 óbitos, sem novas mortes confirmadas. Em Araguaína são 195 falecimentos segundo a SES, e 192 conforme o Município. O Boletim Estadual apresenta dois novos registros nesta quinta. Outro dado diferente é da cidade de Santa Maria do Tocantins, que registra uma morte em seu Boletim desde agosto, e não entrou no Boletim da SES para a cidade.

Acumulados

Dos casos registrados no Boletim da Saúde Estadual, após Araguaína e Palmas, as cidades com mais mortes são Gurupi, Porto Nacional e Paraíso com 45, 43 e 41 registros, respectivamente. As demais cidades contabilizam menos de 25 mortes com Araguatins sendo a sexta deste ranking (25 casos) e Colinas do Tocantins a sétima (23 casos).

Em números totais ainda, o Estado registrou mais óbitos em homens com 65,7%, ou seja, 592 óbitos, contra 34,3% de mortes de mulheres, em números absolutos, 309. Já com relação às idades, são 250 mortes de idosos de mais de 80 anos. Logo depois são os óbitos de pessoas entre 70 e 79 anos, com 241. Já entre 60 e 69 são 182. O Tocantins ainda registrou uma morte em uma criança de menos de 10 anos.

Além disso, a região de saúde do Estado com mais óbitos é a Médio Norte Araguaia com 272, seguida da Capim Dourado com 178 e do Bico do Papagaio com 122. As demais têm menos de 100 mortes registradas. Entretanto, no que se refere à letalidade, o Sudeste apresenta um índice maior, com 1,97%, mesmo sendo a região de saúde com menos óbitos, 22 registros.

Todos esses dados são da SES apresentados no site estadual sobre a Covid-19. Os dados da Saúde não apresentam os índices de óbitos por cormobidades, que segundo as informações médicas amplamente divulgadas, trazem complicações para os pacientes infectados.

O Jornal do Tocantins solicitou há dez dias esses números ao Estado, questionando na época, dos mais 800 óbitos quantos pacientes tinham essas doenças e quantos não tinham. Entretanto até esta quinta-feira, 24, esses números totais não foram repassados a redação.

Novos casos

Dos 12 novos registros confirmados nesta quinta no Boletim Epidemiológico da SES nenhum é das últimas 24 horas. Entretanto, são mortes ocorridas em outras datas de setembro. Confira: