Perto dos 2 mil casos confirmados da Covid-19, o Tocantins aumentou quase 1.500 registros em duas semanas e nos próximos dias deve ultrapassar Goiás (GO) em número de casos confirmados da doença. Nos últimos 15 boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Estado passou a ter um média de 100 casos por dia.

No dia 8 de maio, o 54º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins, divulgado pela SES registrava 494 pessoas que já tinham sido infectadas pelo vírus no Tocantins, com nove óbitos confirmados. Nesta quinta-feira, 21, o 67º boletim trouxe 1.976 casos e 47 óbitos em decorrência da doença. São 1.482 casos e 38 óbitos a mais entre um boletim e outro. Nesse mesmo período, o Estado passou de 77 recuperados para 421.

Nesse mesmo período a cidade tocantinense que mais cresceu em número de casos foi Araguaína. O município saltou de 194 casos e nenhuma morte no dia 8 de maio, para 834 registros e 11 óbitos, no dia 21 de maio.

Goiás

Nesta quinta, Goiás passou a ter 2.155 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. São 179 casos a mais que o Tocantins. No dia 11 de maio, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, Goiás registrava 1.100 casos confirmados da doença. Já o Tocantins tinha 747, uma diferença de 353 casos em relação aos goianos.