O Tocantins teve 1.906 estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2024. O Programa registrou 5.248 inscritos e 9.693 inscrições no estado, tendo em vista que cada candidato podia escolher até dois cursos para concorrer às 4.221 bolsas ofertadas. Os números correspondem ao levantamento realizado na última quinta-feira, 8, pelo Ministério da Educação (MEC).

Perfil dos inscritos

De acordo com o balanço, divulgado pelo MEC, dos inscritos tocantinenses, as mulheres representaram 70% (3.677), e os homens, 30% (1.571). Quanto à faixa etária, os inscritos com idade entre 19 e 20 anos são maioria: 2.345. Já os inscritos que têm de 21 a 30 anos totalizaram 1.525. Em seguida, estão os candidatos com até 18 anos, somando 1.204 inscritos. Confira no final do texto a faixa etária dos inscritos do Tocantins

Primeira chamada – O MEC divulgou o resultado da primeira chamada do Prouni 2024/1 no dia 6 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato pré-selecionado nessa chamada deverá entregar a documentação na instituição de ensino superior na qual foi pré-aprovado até o dia 20 de fevereiro. O procedimento visa à comprovação das informações prestadas na inscrição e pode ser realizado presencialmente na instituição ou por meio eletrônico.

Resultado – As instituições deverão registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada no Sistema do Prouni (SisProuni) entre os dias 6 e 23 de fevereiro. No mesmo período, também é necessário que elas emitam os respectivos Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação.

Segunda chamada

O processo seletivo do Prouni 2024/1 é constituído por duas chamadas sucessivas. A segunda ocorrerá no dia 27 de fevereiro.

Prouni

Criado em 2004, pela Lei n. 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.

Faixa etária dos inscritos

Até 18 anos 1.204

19 a 20 anos 2.345

21 a 30 anos 1.525

31 a 40 anos 135

41 a 50 anos 31

51 a 60 anos 6

61 a 70 anos 1

71 a 80 anos 1

Fonte: Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC/MEC).