Vida Urbana Tocantins tem vagas para profissionais da saúde em 22 cidades Oportunidades são para médicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, odontólogo e médico veterinário

O Tocantins tem disponíveis 27 vagas para médicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, odontólogo e médico veterinário em 22 cidades. As oportunidades seguem abertas até 16 de maio ou de acordo com o preenchimento, conforme o levantamento do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). As vagas são para as cidades de Abreulândia, Aguiarnópolis, Aragua...