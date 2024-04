Vida Urbana Tocantins tem uma morte e quase 600 casos confirmados de dengue em 2024 Dados são do monitoramento de arboviroses, disponíveis no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES), relativo às primeiras 12 semanas epidemiológicas do ano

O Tocantins registrou uma morte e 596 casos confirmados de dengue em 2024. Os dados são do monitoramento de arboviroses, disponíveis no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Segundo o Boletim relativo às primeiras 12 semanas epidemiológicas do ano, a morte foi registrada em Brejinho de Nazaré, na região central do estado. Outras cinco mortes e...