Vida Urbana Tocantins tem menos de 60% da população imunizada contra Covid-19 Do total de doses aplicadas, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) aponta que 1.080.028 (51,73%) são do sexo feminino e 1.007.919 (48,27%) do sexo masculino

Até esta sexta-feira, Tocantins tem 59,21% da população imunizada, ou seja, com recebimento das duas doses da vacina contra a Covid-19. Os dados do portal Integra Saúde destacam que o Estado recebeu 3.103.615 doses, distribuiu 2.841.997 doses e os 139 municípios juntos aplicaram 2.312.004 doses. Do total de doses aplicadas, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) aponta...