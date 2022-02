Vida Urbana Tocantins tem mais três vítimas e taxa de ocupação dos leitos UTI-Covid é de 76% Estado tem apenas 24 leitos de UTI-Covid desocupados nesta segunda-feira, 7; SES registra 944 novos infectados da doença, deste total, foram registrados 135 nas últimas 24 horas

O Tocantins tem mais três vítimas da Covid-19. As mortes constam no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 7, que também aponta que a taxa de ocupação dos leitos UTI-Covid do Estado é de 76%. De acordo com o portal Integra Saúde, dos 101 leitos ativos geridos pelo Governo, apenas 24 estão disponíveis para pacientes que precisaram ser hospitalizados com a ...