Com mais sete novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o Tocantins contabiliza 159 óbitos por Covid-19 em 41 municípios, chegando à letalidade de 1,99%, conforme o 96º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Ao todo, o Estado tem 7.956 casos confirmados de pacientes infectados pela doença desde o início da pandemia.

Com relação ao número de mortos, seis dos novos casos são idosos entre 60 e 90 anos, que estavam internados em sua grande maioria no Hospital Regional de Araguaína. Dos sete casos, quatro eram de residentes de Araguaína, mantendo a cidade com o maior registro, sendo 44 casos ao todo e letalidade de 1,4%. O município também é o com maior número de infectados, 3.101.

Também há mortes de moradores de Nazaré, Filadélfia e Nova Olinda. Os falecimentos são de um 90 anos com hipertensão, uma mulher de 63 anos doença renal crônica, uma mulher de 72 anos com hipertensão todos de Araguaína. Já de Nazaré um homem de 90 anos com doença de Alzheimer foi vítima. Em Filadélfia, um homem de 69 anos com insuficiência cardíaca e renal, e em Nova Olinda, um homem de 69 anos com diabetes e hipertensão.

Apesar da maioria dos casos serem de idosos, o sétimo caso é de uma mulher de 43 anos, que estava em tratamento oncológico e era residente de Araguaína.

Curados

Apesar do número crescente de mortes e diagnósticos, o Estado já tem o dobro de recuperados da doença que pacientes ativos. Dos pacientes curados, o perceptual chega a 62,6% que corresponde a 4.983 recuperados. A SES não traz dados como idade, sexo ou cidade de residência dessas pessoas livres da Covid-19.

Números

Já no que se refere ao número de pacientes ativos, ou seja, ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, o Tocantins tem 2.814 casos. Desses 119 estão internados em hospitais tocantinenses, somando os residentes e não residentes do Estado. Nos leitos clínicos são 66 pacientes e nas UTis-Covid são 53.

Esse número corresponde a 35,5% do total, e tem na soma os novos 180 casos confirmados nesta quinta-feira, 18, conforme o Boletim. Desses novos diagnósticos positivos estão: Palmas (48), Porto Nacional (18), Araguaína (15), Colinas do Tocantins (12), Guaraí (09), Xambioá (09), Formoso do Araguaia (7), Aguiarnópolis (6), Nova Olinda (5), Sampaio (5), Tocantinópolis (5), Araguaçu (4), Gurupi (4), Nazaré (4), São Miguel do Tocantins (4), Augustinópolis (3), Paraíso do Tocantins (3), Araguatins (2), Bandeirantes do Tocantins (2), Darcinópolis (2), Praia Norte (2), Barra do Ouro (1), Carrasco Bonito (1), Figueirópolis (1), Tabocão (1), Goianorte (1), Lagoa da Confusão (1), Luzinópolis (1), Pequizeiro (1), Santa Fé do Araguaia (1), São Sebastião do Tocantins (1) e Tocantínia (1).