Vida Urbana Tocantins tem mais de 700 vagas de emprego nesta terça-feira, 27 Oportunidades estão distribuídas em oito municípios

Nesta terça-feira, 27, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), oferece ao menos 722 vagas de emprego em oito cidades do estado. No quadro geral de vagas, são 160 em Palmas; 146 em Araguaína; 118 em Gurupi; 81 em Paraíso do Tocantins; 74 em Taquaralto; 53 em Por...