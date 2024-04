Vida Urbana Tocantins tem mais de 600 vagas de emprego abertas no Sine; confira São 12 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Todas as oportunidades estão distribuídas nas 11 unidades do Sine estadual

Nesta terça-feira (9), o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), aparece com 627 vagas de empregos no estado. Entre as oportunidades, 12 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). No quadro geral de vagas, as unidades do Sine de Palmas são 139 vagas em Palmas em divers...