Vida Urbana Tocantins tem mais de 58,2 mil candidatos inscritos para as provas do Enem 2020 Palmas, Araguaína, Porto Nacional e Gurupi tem o maior número de candidatos para as provas que acontecem neste domingo, 17, e no próximo, 24

Neste domingo, 17, e no próximo, 24, 58.244 estudantes inscritos realizarão as provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 no Tocantins. O exame anual teve que ser remarcado para esse mês devido a pandemia da Covid-19, sendo que o do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), informou que os estudantes devem ficar atentos aos protocolos d...