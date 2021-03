Vida Urbana Tocantins tem mais de 33,6 mil doses de vacina contra Covid-19 sem ser aplicada nos municípios Confira a vacinação do seu município e os dados de doses aplicadas e encalhadas cidade por cidade

Passados sessenta dias após o início do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 no país, desde 18 de janeiro, os municípios do Tocantins estão com 33.632 mil doses de vacina contra a doença encalhadas – isto é, sem aplicação nos grupos prioritários. Os dados são do portal Integra, mantido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e alimentado diretamente pelos ...