Vida Urbana Tocantins tem mais 138 casos e atualmente são 10,2 mil infectados com a Covid-19 ativos Estado tem acumulado de 102,3 mil diagnósticos e 1,3 mil mortes

A Secretaria Estadual do Tocantins confirmou mais 138 novos casos de infectados e quatro novas mortes por Covid-19. Os dados são desta segunda-feira, 1º. Com esses novos números, o Tocantins acumula 102.348 diagnósticos positivos e 1.386 óbitos em decorrência das complicações do vírus. Conforme a SES, do total de doentes no período da pandemia no Est...