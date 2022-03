Vida Urbana Tocantins tem dois alertas para chuvas intensas até esta quarta-feira Há perigo potencial e estão previstos temporais com ventos fortes

Quase todo o Tocantins está com aviso amarelo para chuvas intensas, conforme dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dois avisos começaram nesta terça-feira, 1º, um deles às 10 horas e outro às 13 horas. A previsão para chuvas intensas segue até as 10 horas da quarta-feira, 2. Conforme o Inmet, há perigo potencial e estão previstos 20 e 30 m...