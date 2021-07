Vida Urbana Tocantins tem apenas 11,87% da sua população vacinada; Palmas segue em ritmo lento Um dos lugares que está com a vacinação mais atrasada do Estado é a Capital. Mesmo sendo a maior cidade do Tocantins, Palmas ainda está na faixa etária de aplicação de doses em pessoas acima de 41 anos

O Tocantins, segundo dados do portal Integra Saúde, recebeu um total de 944.790 doses e distribuiu 877.734 doses e aplicou 741.203. O Estado tem 11,87% de sua população imunizada, ou seja, que receberam as duas doses do imunizante. A população do Tocantins acima de 18 anos é de 1.144.915. Um dos lugares que está com a vacinação mais atrasada do Estado é a Capita...