Vida Urbana Tocantins tem abstenção de 58,1% no primeiro dia do Enem digital; no Brasil ficou em 68,1%. Dos 968 candidatos inscritos nesse formato de prova, 562 não compareceram aos locais de prova em Palmas, problemas na hora da aplicação da prova ocorreram em todo o País

A primeira experiência do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em formato online teve um alto número de abstenções no Tocantins. Dos 968 inscritos, 562 não fizeram a prova, ou seja, 58% dos candidatos. Os demais 41,9%, em número de inscritos 406, realizaram a prova em Palmas, única cidade que teve o Enem Digital 2020. A prova ocorreu neste domingo, 1º, em...