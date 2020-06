Com 202 novos casos confirmados, quase metade somente em Palmas e Araguaína (94), e três mortes por Covid-19, o Tocantins apresenta 7.774 diagnósticos positivos e 152 pacientes que faleceram devido à doença nesta quinta-feira, 18. Os números são do 95º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Conforme a SES, do total ainda, 2.944 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e os demais 4.678 são pessoas já recuperadas e sem sintomas da doença. Além disso, levando em consideração o número total de casos, o Estado registra 494,25 casos por 100 mil habitantes, com 23 cidades registrando mais de 50 casos, com Araguaína e Palmas na marca de 3 mil e 1,1 mil, respectivamente.

Outras 82 cidades do Estado com ao menos um caso registrado nesses mais de três meses de pandemia. Assim, dos 139 municípios, 105 já tem casos da doença confirmados, sendo que 40 registram óbitos, sendo Araguaína com 40 mortes, Araguatins com 16 e Palmas com 12.

Mortes

Das novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, duas ocorreram em pessoas que estavam internadas em unidades hospitalares do Tocantins. Um homem de 85 anos com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica, morador de Porto Nacional que estava na unidade regional da cidade, e o outro, que já havia sido divulgado pelo Município de Dianópolis, como a primeira morte na cidade é de um homem de 38 anos com obesidade que estava no Hospital Geral de Palmas. Outro homem de 80 anos, residente de Nazaré, estava internado em Brasílias (DF).

Novos casos

Os mais de 200 novos casos confirmados nesta quinta são: Palmas (53), Araguaína (41), Porto Nacional (13), Nova Olinda (10), Araguatins (08), Buriti do Tocantins (08), Augustinópolis (4), Guaraí (4), Nazaré (4), Paraíso do Tocantins (4), São Miguel do Tocantins (4), Tocantinópolis (4), Wanderlândia (4), Ananás (3), Colinas do Tocantins (3), Luzinópolis (3), Sampaio (3), Aguiarnópolis (2), Arraias (2), Aurora do Tocantins (2), Barrolândia (2), Bom Jesus do Tocantins (2), Goianorte (2), Itapiratins (2), Palmeiras do Tocantins (2), Angico (1), Araguanã (1), Darcinópolis (1), Dianópolis (1), Divinópolis do Tocantins (1), Gurupi (1), Lagoa da Confusão (1), Muricilândia (1), Natividade (1), Pequizeiro (1), São Bento do Tocantins (1), Tocantínia (1) e Xambioá (1).