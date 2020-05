Com mais 165 novos casos confirmados de Covid-19, o Tocantins chega aos 3.023 diagnósticos positivos em 85 municípios nesta quarta-feira, 27, conforme o 73º Boletim Epidemiológico da Covid-19. Esses números são compilados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) diariamente com os exames realizados em laboratório estadual e as notificações recebidas dos municípios.

Do número total de casos, 67,2% ainda são pacientes ativos, ou seja, aqueles que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, assim sendo 2.034 infectados ainda com a doença. Conforme o Boletim, são 127 pacientes que necessitam de atendimento médico e estão internados em uma unidade hospitalar do Estado, esse número soma os residentes e não residentes do Tocantins.

Outros 30,5% já estão curados da doença, esse número corresponde a 924 pacientes com o status de recuperados, conforme a SES. Esse aumento de pessoas livres da doença apresentou um crescimento nos últimos dias, subindo 3% em dois dias. Na segunda-feira, 25, eram 732 recuperados que correspondiam a 27% dos diagnosticados.

Óbitos

Já 2,1% dos casos são de pacientes que faleceram devido a Covid-19, correspondendo a 65 mortes de moradores do Tocantins, sendo que Araguaína tem 17 óbitos, Araguatins nove e Palmas seis casos. No Boletim desta quarta-feira, o Estado registrou uma nova morte sendo de uma mulher de 86 anos, residente de Nova Olinda, diabética e hipertensa.

Novos diagnósticos

Dos 165 novos casos registrados nesta quarta, após vários dias com Araguaína registrando mais casos, Palmas teve o maior quantitativo com 43, Araguaína 27, Rio Sono 16, Nova Olinda com 11.

Os demais municípios com casos confirmados tiveram mesmo de 10, confira: Aguiarnópolis (2), Brejinho de Nazaré (1), Cariri do Tocantins (1), Colinas do Tocantins (5), Couto Magalhães (1), Darcinópolis (1), Divinópolis (1), Esperantina (1), Formoso do Araguaia (4), Goiatins (2), Guaraí (7), Gurupi (2), Itaguatins (9), Lagoa da Confusão (1), Miracema do Tocantins (1), Palmeiras do Tocantins (5), Paraíso do Tocantins (9), Porto Nacional (4), Sampaio (1), São Miguel do Tocantins (3), Tocantinópolis (5) e Xambioá (02).

Foram ainda diagnosticados no Tocantins 12 casos positivos para o Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e São Paulo