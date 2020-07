Com registros em 132 municípios, o Tocantins chega aos 18.354 diagnósticos de Covid-19 em 128 dias de pandemia. Atualmente, nesta terça-feira, 21, do número total de infectados pela doença são 11.761 pacientes recuperados, 6.285 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, ou seja, com a doença ativa. Ainda conforme o Boletim Epidemiológico, o Estado já registrou 308 pacientes que foram a óbito em 68 cidades.

Esses dados em números percentuais representam que 64% dos infectados no período já estão curados da doença e 34% dos pacientes ainda estão com o vírus no corpo e precisam de cuidados, seja medidas que podem ser tomadas em casa ou com internação em casos mais graves.

Atualmente são 208 pessoas doentes que estão internadas em uma unidade de saúde do Estado, seja privada ou pública, com 80 em UTI-Covid-19. Ou seja, 1,2% dos infectados ativos nesta terça são casos considerados graves e precisam de ajuda de aparelhos hospitalares, outros 2% que correspondem a 128 pacientes também precisam de cuidados médicos, mas estão internados em leitos clínicos. De acordo com os dados, são 3,3% de pacientes ativos em unidades hospitalares.

Esses números da Secretaria Estadual de Saúde (SES) são atualizados diariamente com as novas notificações dos municípios e os novos óbitos. Nesta terça, o Boletim trouxe 457 novos diagnósticos e nove mortes.

Mortes

Com o número de 308 óbitos em decorrência das complicações da Covid-19, o Estado registra a letalidade de 1,67%. As novas mortes confirmadas pelas SES nas últimas 24 horas são de pessoas entre 50 e 78 anos, que somando os casos nessas faixas etárias são 175 mortes no Tocantins. Em pessoas com mais de 80 anos são 88 registros.

Ainda nesta terça-feira também houve um caso de um jovem de 37 anos que faleceu da doença. Confira detalhes dos noves óbitos:

Homem de 65 anos, residente de Palmas, com hipertensão e obesidade, faleceu no Hospital Geral de Palmas. Homem de 73 anos, residente de Gurupi, com obesidade, faleceu no Hospital Santa Thereza em Palmas. Homem de 60 anos, residente de Tocantínia, com hipertensão e diabetes, faleceu no Hospital Regional de Miracema. Mulher de 78 anos, residente de Porto Nacional, com hipertensão e diabetes, faleceu no Hospital Santa Thereza em Palmas. Homem de 74 anos, residente de Porto Nacional com hipertensão e diabetes, faleceu no Hospital Santa Thereza em Palmas. Homem de 59 anos, residente de Porto Nacional, com insuficiência renal aguda, faleceu no Hospital Santa Thereza em Palmas. Homem de 50 anos, residente de Esperantina, em tratamento oncológico faleceu no Hospital Regional de Augustinópolis. Homem de 66 anos, residente de Palmeiras do Tocantins, faleceu no Hospital Regional de Augustinópolis. Homem de 37 anos, residente de Araguaína, com obesidade, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína.

Novos Casos

Além disso, nas últimas 24 horas foram contabilizou 457 novos casos confirmados de Covid-19, sendo: Palmas (115), Gurupi (59), Porto Nacional (43), Araguaína (38), Dianópolis (32), Miracema do Tocantins (20), Tocantínia (14), Colinas do Tocantins (12), Guaraí (9), Aguiarnópolis (8), Buriti do Tocantins (6), Sampaio (6), Angico (5), Araguaçu (5), Carrasco Bonito (5), Pedro Afonso (5), Couto Magalhães (4), Paraíso do Tocantins (4), Praia Norte (4), Tocantinópolis (4), Araguanã (3), Cariri do Tocantins (3), Goianorte (3), Nazaré (3), Novo Jardim (3), Palmeirópolis (3), São Miguel do Tocantins (3), Arraias (2), Dueré (2), Esperantina (2), Formoso do Araguaia (2), Miranorte (2), Riachinho (2), Wanderlândia (2), Aliança do Tocantins (1), Ananás (1), Araguatins (1), Augustinópolis (1), Axixá do Tocantins (1), Barrolândia (1), Bom Jesus do Tocantins (1), Colmeia (1), Crixás do Tocantins (1), Fátima (1), Goiatins (1), Nova Rosalândia (1), Oliveira de Fátima (1), Pau D'Arco (1), Ponte Alta do Tocantins (1), Recursolândia (1), Sandolândia (1), São Bento do Tocantins (1), São Sebastião do Tocantins (1), São Valério (1), Sítio Novo do Tocantins (1), Sucupira (1), Taguatinga (1) e Taipas do Tocantins (1).