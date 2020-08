Boletim diário do Distrito Sanitário Indígena Especial (DSEI-TO) deste domingo, 22, mostra que as etnias indígenas do Tocantins estão com 635 casos confirmados de Covid-19. Na segunda-feira, eram 598 o que mostra um aumento de 37 novas confirmações, ou 5 casos por dia. O boletim mostra que número de mortes chegou a 10 pessoas.

Os javaés da Ilha do Bananal, na região de Formoso do Araguaia acumulam 65% dos casos apontados pelo DSEI. São 411 confirmações distribuídas em 13 aldeias. A maioria dos casos está na aldeia Canuanã (141), seguida da aldeia São João (68) e Txuiri (42). A etnia também concentra 7 das 10 mortes registradas até agora (70%).

Os xerentes da região de Tocantínia estão com 181 confirmações distribuídas em 35 aldeias. As de casos mais numerosos são a Funil e Salto, ambas com 26 casos e a Porteira, com 23. Os xerentes também contabilizam 3 mortes pela doença, ou 30% do total até agora.

Da região entre Itacajá e Goiatins, os krahôs contam 30 infectados, a maioria na Manoel Alves Pequeno, com 19. Coqueiro possui 4, Paraíso 2 e os demais casos estão distribuídos por Tapioca, Cachoeira, Forno Velho, Mangabeira e Santa Cruz, com um caso cada.

Os dados do DSEI-TO não contabilizam os indígenas da etnia Karajá, que são monitorados pelo DSEI-Araguaia, no Mato Grosso, no outro lado da Ilha do Bananal.