Vida Urbana Tocantins tem 58,7% de abstenção no Enem digital e 27,1% no impresso Segundo Inep, participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de do exame, podem participar da reaplicação

Nesdte domingo, 21, primeiro dia de prova, 58,7% dos 625 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital no Tocantins não realizaram as provas. Já a abstenção do Enem impresso no Estado foi de 27,1%. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), este último percentual é referente aos 27.978 candid...