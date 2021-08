Vida Urbana Tocantins tem 51,84% da população vacinada com a 1° dose contra a Covid-19 Até o momento, o Estado recebeu 1.574.370 doses da vacina, distribuiu 1.426.928 e aplicou 1.164.822 doses

O Tocantins vacinou, apenas com a primeira dose, 824.410 (51,84%) pessoas acima de 18 anos até esta terça-feira, 31. Os dados são do portal Integra Saúde que ainda aponta que 310.628 pessoas, 19,53% da população nesta faixa etária receberam as duas doses da vacina e 29.784 (1,87%) doses únicas. Desta forma, segundo o portal, o Estado imunizou 21,41% da população tocantinense a...