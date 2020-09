Vida Urbana Tocantins tem 481 escolas inscritas no Prêmio Gestão Escolar 2020 Inscritas passarão por três etapas até dezembro quando escola referência nacional será anunciada

A Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esporte (Seduc) divulgou que 481 escolas do Tocantins das redes dos municípios e do estado estão concorrendo ao título de Escola Referência no Prêmio Gestão Escolar 2020. O prazo final de inscrição era no dia 31 de agosto. O prêmio é promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) em conjun...