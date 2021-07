Vida Urbana Tocantins tem 48 vagas para profissionais da saúde em 29 municípios Vagas ficarão disponíveis para preenchimento até o dia 19 de julho

O Tocantins começa o mês de julho com 48 vagas para profissionais da saúde em 29 municípios. O dado é de um levantamento do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems-TO) e as vagas têm disponibilidade até o dia 19 de julho, a depender do preenchimento das oportunidades. Conforme o Cosems-TO, são 41 vagas para médicos, três para farmac...