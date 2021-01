Vida Urbana Tocantins tem 433 novos casos e sete novas mortes por Covid-19 nesta quinta Com esses números, Estado acumula 101.120 diagnósticos positivos e 1.366 óbitos

O Tocantins registrou nesta quinta-feira, 28, 433 novos casos confirmados e sete novas mortes por Covid-19. Os dados são do 319º boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Com esses novos números, ao longo da pandemia, o Estado acumula 101.120 diagnósticos positivos e 1.366 óbitos. Do total de infectados registrados pela Saúde Estadual, 89.736...