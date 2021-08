Vida Urbana Tocantins tem 34,4 mil pessoas com a segunda dose atrasada, diz SES Saúde Estadual informou que são 16.740 pessoas que não completaram o esquema vacinal com a CoronaVac, 15.522 com a AstraZeneca e 2.146 com a Pfizer; até esta terça, 1.407.394 doses foram aplicadas no Tocantins, entretanto não há detalhes devido a um problema técnico

Um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde (SES) indica que 34.408 pessoas estão com esquema vacinal atrasado no Tocantins. O número do mês de agosto é preocupante já que é quase três vezes maior que o de julho, quando eram 12 mil pessoas com a segunda dose em atraso. O dado considera todos os imunizantes utilizados no Estado com necessidade de aplicação de duas d...