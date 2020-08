A Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabilizou mais 646 novos casos confirmados para Covid-19 em 73 municípios tocantinenses nesta quinta-feira, 13. O novo dado do Boletim Epidemiológico somado com o número dos cinco meses de pandemia totaliza 34.409 diagnósticos positivos para a doença no período.

O Estado também se aproxima das 500 mortes, com 493 registradas até esta quinta, sendo 11 confirmadas nesta data. Atualmente são 86 municípios com ao menos um óbito em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. A letalidade da infecção se mantém em 1,4%.

Ainda conforme a SES, do número total de infectados, 21.413 pacientes estão recuperados e 12.503 ainda estão ativos. Em percentuais são 62% de curados e 36% em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Esses dados contidos no Boletim são consolidados com resultados de exames realizados pelo Estado e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia. A SES esclarece que o banco de dados do Estado é dinâmico, em virtude do fechamento das investigações epidemiológicas.

Mortes

Confira os detalhes informados pela Saúde Estadual sobre os novos 11 óbitos com confirmação positiva para causa ligada a Covid-19: